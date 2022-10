Redução da luz artificial assinala Semana Mundial do Espaço em Lamego

De forma simbólica, o Município de Lamego vai manter desligadas as luzes exteriores de alguns equipamentos municipais, entre os dias 4 e 10 de outubro. A medida visa assinalar a Semana Mundial do Espaço e pretende sensibilizar para a sustentabilidade ambiental e para a redução da luz artificial durante a noite.

A Semana Mundial do Espaço é uma celebração internacional de contribuição da ciência e da tecnologia espacial para o melhoramento da condição humana. O princípio da sustentabilidade, aplicado em menor ou maior escala, precisa de ser ecologicamente correto, economicamente viável, socialmente justo e culturalmente diverso. Está comprovado que a iluminação excessiva do céu noturno afeta os ritmos circadianos do ser humano e os processos naturais de migração, reprodução e alimentação colocando em causa a sobrevivência de algumas espécies noturnas. Por esta razão, a escuridão possui igual importância à luz do dia.

O Município de Lamego apela a todos – instituições, empresas e particulares – para se associarem à Semana Mundial do Espaço e desligarem as luzes exteriores dos seus edifícios, durante este período.