Redução de 50% nas portagens das ex-SCUT a partir de 1 de julho

O Governo aprovou ontem, em Conselho de Ministros, a redução de 50% nas portagens das antigas SCUT a partir de 1 de julho, tal como tinha sido definido pela Assembleia da República aquando da aprovação do Orçamento do Estado para 2021.

Além da A24 (Interior Norte), os descontos abarcam as seguintes vias: A22 (Algarve), A23 (Beira Interior), A25 (Beira Alta e Beira Litoral), A28 (Norte Litoral), Concessões do Grande Porto (A41, A42) e de Costa da Prata.

Estas alterações decorrem da Lei do Orçamento do Estado (OE) para 2021, mas o Governo salvaguardou ainda benefícios que tinham sido adquiridos através da Portaria 309-B/2020, e que não eram contemplados pela LOE.

A medida, proposta pelo PSD, foi aprovada pelo parlamento no âmbito da Lei do Orçamento do Estado para 2021, prevendo descontos na cobrança de taxas de portagem em 50% para todos os veículos de combustão e em 75% para os veículos elétricos e não poluentes, a partir de 1 de julho.