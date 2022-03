Redução temporária do horário de funcionamento do Centro de Saúde de Sabrosa

O ACES Douro I – Marão e Douro Norte informou o Município de Sabrosa de que Centro de Saúde de Sabrosa tem neste momento uma redução, temporária, do horário de funcionamento que é agora, de segunda a sexta-feira, das 9H00 às 17h00.

Esta redução temporária do horário de funcionamento surge devido à equipa de quatro médicos da UCSP de Sabrosa se encontrar atualmente com um médico ausente por baixa prolongada e um médico com redução substancial de horário por requisição pela Federação Portuguesa de Futsal, sendo que os restantes dois médicos da equipa, mesmo com recurso a trabalho suplementar, não conseguem garantir o horário assistencial outrora das 8H00 às 20H00.

O ACES Douro I – Marão e Douro Norte informou ainda de que conta ter esta situação colmatada até ao final do mês de abril, retomando aí o horário normal de funcionamento do Centro de Saúde. Desde já se pede a toda a população a melhor compreensão para esta situação excecional.