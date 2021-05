Reforço ao combate à praga do castanheiro no Concelho de Santa Marta de Penaguião

Foram feitas, no passado dia 20, mais 5 largadas de insetos parasitóides para combate à vespa da galha do castanheiro.

Desta feita, forma efetuadas as largadas na parte mais alta do concelho penaguiense, nomeadamente nas localidades de Póvoa da Serra, Paradela do Monte e Justes, sendo que para a próxima semana prevêem-se mais 5 largadas, perfazendo assim um total de 15 largadas desde o início do mês de maio.

De realçar que este investimento que permite ajudar os produtores de castanha a protegerem os seus castanheiros, é suportado na íntegra pelo Município de Santa Marta de Penaguião. As largadas estão a ser levadas a cabo por Técnicos da Câmara, em articulação com a RefCast – Associação Portuguesa da Castanha.