Regia-Douro Park promove conferência sobre “A importância da comunicação nas organizações”

A pandemia alterou-nos as rotinas, a forma da organização do trabalho e das empresas. Aproveitamos estes tempos difíceis que nos afectaram a todos para parar e reflectir sobre o nosso futuro individual e colectivo. As dificuldades são também momentos de novas oportunidades. Agora que vivemos um tempo de regresso a uma nova normalidade é o momento de um novo recomeço.

Neste sentido o Regia Douro Park – Parque de Ciência e Tecnologia está a dar início um ciclo de conversas/conferências regulares a que chamamos de “Regia Networking Sessions”. Na próxima conferência que se realizará no dia 27 de abril, pelas, 17h00, no Auditório do Regia Douro Park, abordaremos “A importância da comunicação nas organizações”.

O orador convidado será o prestigiado jornalista Pedro Azevedo. Licenciado em Ciências da Comunicação, entrou na Rádio Renascença (RR) em 1988 pela mão do jornalista Ribeiro Cristóvão, sendo actualmente o Chefe de Redacção de Desporto da RR. Foi colaborador permanente da RTP entre 1989 e 1996. Atualmente é também comentador de desporto da SIC e narrador na SPORTTV.

Ao longo das últimas três décadas apresentou mais de 20 mil edições do mítico programa Bola Branca da Rádio Renascença e já fez mais de 2100 relatos de futebol. Esteve em 10 fases finais consecutivas de campeonatos europeus e mundiais de futebol e em três finais europeias de clubes. Também fez a cobertura dos Jogos Olímpicos. Foi distinguido com o prémio Artur Agostinho na Gala do Cinquentenário do CNID. Foi-lhe atribuído durante sete anos consecutivos o troféu Gandula do extinto Jornal Gazeta dos Desportos. Foi distingido pela Associação Nacional de Treinadores de Futebol por quatro vezes com os troféus José Maria Pedroto, Fernando Vaz e Cândido de Oliveira. Na qualidade de chefe de redacção da Radio Renascença, à frente da equipa Bola Branca, recebeu o troféu Quinas de Ouro da Federação Portuguesa de Futebol referente ao melhor programa de rádio do século.