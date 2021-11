Regia-Douro Park promoveu II Feira de Outono

O Regia-Douro Park promoveu, no passado dia 11 de novembro, a II edição da Feira de Outono/Magusto 2021, para promover os melhores produtos da região através das empresas do parque empresarial.

Assim, nos vários expositores, houve vinhos de diversas marcas, azeites, enchidos, vasos ecológicos, louça negra, e, em dia de magusto, as insubstituíveis castanhas, para encerrar o dia. Cada empresa, no seu expositor, mostrou ou deu a provar aquilo que melhor se faz na região, inclusive com sugestões para o Natal.

Para a dinamização do evento, contribuíram as seguintes entidades: Refcast – Associação Portuguesa da Castanha, Sabor do Norte, Agrifiba, Vitavitis, Ceira Wines, Menin Douro Estates, Quinta do Vallado, Vinideas, Spawnfoam e a Bissaro. De salientar que, entre os expositores, foi ainda disponibilizada uma mesa para que outras empresas pudessem divulgar os seus serviços e produtos.

O dia encerrou com a celebração do tradicional magusto, deixando a promessa de mais uma edição para 2022.