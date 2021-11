Região Demarcada do Douro completou 265 anos

A Região Demarcada do Douro (RDD) completou, no dia 10 de setembro, 265 anos e o Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto (IVDP) celebra a data com uma programação intensa que se estende até ao final do ano, que inclui entrega de distinções, internacionalização das comemorações, provas, harmonizações e música.

Este dia assinala a importância económica e social que o Vinho do Porto assume para o país, nomeadamente: (i) no que respeita ao crescimento económico com a forte penetração do vinho em mercados externos e o peso que tem nas exportações; (ii) no desenvolvimento do país e de uma região património da Humanidade, que enfrenta desafios sérios de desertificação, alterações climáticas e que que ainda não vê o preço do vinho refletir o seu valor real.

Gilberto Igrejas, Presidente do Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto, sublinha que “a presença no mundo do Vinho do Porto espelha o apoio à internacionalização dos agentes económicos do sector, numa lógica de valorização transversal, com preocupação pela sustentabilidade económica, social, cultural e ambiental do território duriense, estratégica na atuação do IVDP”.

Em 2020, a Região Demarcada do Douro representou 69% das exportações portuguesas de vinhos com denominação de origem, sendo a região vitivinícola mais importante de Portugal.

O Port Wine Day assinala a criação da mais antiga região demarcada e regulamentada do mundo: o Douro Vinhateiro, a 10 de setembro de 1756, pela mão do Marquês de Pombal. A RDD nasce para internacionalizar o Vinho do Porto e promover a economia da região e do país, posicionando Portugal como um produtor de um vinho único no mundo.

Entre outras novidades deste ano, destaca-se a internacionalização das comemorações com a realização de provas comentadas de Vinho do Porto online em 11 dos principais mercados estratégicos e que arrancou esta semana: Portugal, Alemanha, Brasil, Bélgica, Canadá, Dinamarca, EUA, França, Países Baixos, Reino Unido e Suíça.

Esta comemoração do Port Wine Day, junta, além das embaixadas de Portugal em Brasília, Washington, Berlim e Londres, mais de 220 especialistas em diferentes pontos do globo, a provarem ao mesmo tempo, os mesmos vinhos que compõem o painel de prova.

Até ao final do mês, o programa contempla outra das novidades com a divulgação de uma playlist no Spotify: “Music & Port Wine Day no Spotify”. O IVDP desafiou 5 conhecidos músicos portugueses (Miguel Araújo, Joana Almeirante, Rogério Charraz, Pedro Abrunhosa e Tiago Nacarato) a escolherem uma música da sua autoria e outra da sua preferência para harmonizarem com um tipo de Vinho do Porto diferente.

O encerramento das comemorações está previsto para o dia 28 de novembro com um almoço subordinado ao tema “Um Douro + Sustentável”, a ter lugar no restaurante do Hotel Six Senses Douro Valley em Lamego, onde serão atribuídas distinções a empresas e enólogos cujos projetos são casos de sucesso nas áreas do enoturismo, da vitivinicultura e da enologia e que termina com um concerto online do artista portuense Miguel Araújo.

IVDP