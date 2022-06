A região do Douro foi a escolhida para Cidade Europeia do Vinho 2023. A cidade já tinha tentado o título em 2018 e dessa experiência resultou uma candidatura de âmbito regional, promovida pela CIM Douro, que envolveu os diferentes agentes do território.

A candidatura saiu vencedora esta quarta-feira, em Bruxelas, onde foi defendida pelo presidente da Câmara de Peso da Régua. “É um grande prémio para a região, um prémio merecido e que nos vai ajudar também àquilo que tem sido o trabalho da Comunidade Intermunicipal (do Douro), que é cada vez ter mais preocupação com aquilo que é o nosso desenvolvimento económico, a sustentabilidade de todo o território”, disse o autarca à Lusa.

Enquanto Cidade Europeia do Vinho 2023 o Douro Património da Humanidade será, segundo os promotores da candidatura, “uma referência europeia no vinho, na vinha, na cultura e na celebração harmoniosa da natureza e obra secular realizada por gerações de durienses”.

José Manuel Gonçalves explicou à Lusa que “vai haver agora um período de preparação, de consolidação de projetos, e em 2023 é que vai ser o ano pleno da candidatura”.

Para desenvolver estas atividades, o presidente de Peso da Régua salientou que o Douro tem a expectativa de poder “ter um financiamento acrescido” por parte de entidades como a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR-N) e do Turismo.