Regimento de Infantaria nº 13 acolheu estágio para Oficial de Cavalaria com Pandur

No Regimento de Infantaria N.º 13, sediado em Vila Real, os oito Aspirantes a Oficial do Tirocínio para Oficial de Cavalaria 2020/2021 adquiriram os conhecimentos e treinaram os procedimentos básicos sobre a Viatura Blindada de Rodas Pandur II 8X8, tendo ainda tido a oportunidade de praticar a condução no simulador de condução dinâmico desta viatura.

A cerimónia de encerramento do do Estágio foi presidida pelo Comandante da Unidade, Coronel Mira Branquinho, que dirigiu palavras de apreço e de motivação aos futuros Oficiais do Quadro Permanente da Arma de Cavalaria.