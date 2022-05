Nos dias 19, 20 e 21 de maio realizou-se o Campeonato Nacional do Desporto Escolar no distrito de Viana do Castelo.

A Escola Secundária de S. Pedro esteve representada através da atleta de Natação, Ana Carolina Eira. A sua participação culminou com o primeiro lugar na prova de 200 metros costas e o segundo lugar na prova de 100 metros costas. Em representação da zona norte, a atleta, obteve o 1º lugar na estafeta 4×50 metros.