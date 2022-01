Representantes da Assembleia Municipal de Lamego tomam posse na CIMDOURO

Em representação do Município de Lamego, Alita Carvalho, Ana Branca Carvalho, Ricardo Morgado e Romeu Sequeira tomaram posse como deputados da Assembleia Intermunicipal da Comunidade Intermunicipal do Douro – CIM DOURO. Este ato decorreu, a 28 de janeiro último, durante a realização da primeira sessão da Assembleia Intermunicipal da CIM DOURO para a instalação deste órgão.

Após a tomada de posse, os membros da Assembleia elegeram a nova mesa da Assembleia Intermunicipal da CIMDOURO. Alita Carvalho passou a integrar este órgão, assegurando desta forma a representação da sub-região do Douro Sul.

Esta Assembleia é constituída por deputados, eleitos nas respetivas Assembleias Municipais de Alijó, Armamar, Carrazeda de Ansiães, Freixo de Espada à Cinta, Lamego, Mesão Frio, Murça, Peso da Régua, Moimenta da Beira, Penedono, S. João da Pesqueira, Sernancelhe, Sabrosa, Santa Marta de Penaguião, Tabuaço, Tarouca, Torre de Moncorvo, Vila Nova de Foz Côa e Vila Real.

