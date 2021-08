Representantes dos Conselhos Diretivos de Baldios participam em sessão sobre o BUPi

Dando seguimento às ações de divulgação do Balcão Único do Prédio (BUPi), levadas a cabo pelo Município de Boticas, com o objetivo de esclarecer e incentivar as pessoas a atualizarem os dados das suas propriedades, realizou-se na passada sexta-feira, dia 6 de agosto, no Salão dos Paços do Concelho, mais uma sessão de informação sobre a plataforma cadastral que permite identificar e registar prédios rústicos ou mistos.

A iniciativa, que contou com a presença do Presidente da Câmara, Fernando Queiroga, do Vice-presidente, Guilherme Pires, e de técnicos da autarquia, foi direcionada para os representantes dos Conselhos Diretivos de Baldios do Concelho.

De referir que a Câmara Municipal disponibiliza, desde o passado dia 5 de julho, um balcão de atendimento presencial, localizado na Avenida de Sangunhedo, onde os munícipes podem consultar, atualizar ou identificar, através de coordenadas geográficas, as parcelas de terrenos de que são proprietários, contando para tal com a ajuda e colaboração de dois técnicos do Município.