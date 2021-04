Requalificação da Rua Cidade de Espinho e Rampa do Seixo estão concluídas

O Executivo Municipal Vila-Realense visitou, hoje, a requalificação concluída da Rua Cidade de Espinho e da Rampa do Seixo, duas intervenções incluídas no Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano (PEDU).

Nas duas fases da intervenção da Rua Cidade de Espinho, foram investidos cerca de 500 mil euros, todavia, apenas a primeira teve comparticipação comunitária e a segunda ficou a cargo do município. “Julgo que é mais uma área da cidade que fica requalificada, as casas ficam valorizadas, as pessoas podem circular em segurança e os peões podem circular à vontade.”, explicou Rui Santos, presidente da Câmara Municipal de Vila Real, acrescentando que também aproveitaram a intervenção para resolver problemas de águas pluviais.

Na Rampa do Seixo, foram investidos 82 mil euros para efetuar a recuperação da estrada que, segundo Rui Santos “estava num estado de grande degradação”. “Direi que, a par da rua Cidade de Espinho e da Avenida do Regimento de Infantaria nº13, eram as ruais mais degradadas da cidade”, realçou o autarca, relembrando que a obra da Avenida do RI 13 já está adjudicada e que estão a aguardar que o Continente efetue os muros de suporte e a contenção de terras.

Notícia completa na próxima edição.