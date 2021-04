Requalificação da Rua do Rossio está concluída

O Executivo Municipal Vila-Realense visitou, esta segunda-feira, a requalificação da Rua do Rossio que, após uma intervenção “complicada” no âmbito do Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano (PEDU), está concluída, representando um investimento de 193 mil euros. “Foi uma intervenção muito complicada porque não havia cadastro, é uma rua que não era intervencionada há mais de cinquenta anos. Foi necessário verificar as infraestruturas enterradas e reabilitá-las, mas julgo que o resultado é satisfatório”, frisou o Rui Santos, Presidente da Câmara Municipal de Vila Real.

Nesta requalificação, a rua foi alargada, adotando um modelo de via partilhada e foi readaptada para se tornar confortável e acessível aos peões, carrinhos de bebé e cadeiras de rodas.

“Tentamos [manter] as características que esta rua tinha e que advêm de ser uma das ruas mais antigas da cidade. Daí termos aproveitado o pavimento de granito. Também tivemos a preocupação de criar um espaço central já com outro tipo de material, muito mais cómodo e seguro, precisamente para as pessoas poderem circular de forma mais cómoda”, explicou Adriano Sousa, vereador da Câmara Municipal de Vila Real com o pelouro da Reabilitação Urbana, confessando que ainda há “situações complicadas” ligadas à questão da ligação da energia elétrica às habitações que é “muito difícil de resolver”, dado que implicam a intervenção em espaços privados.

CR