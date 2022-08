Alijó: acesso ao Santuário de Nossa Senhora da Piedade inaugurado dia 13

O Município de Alijó vai promover a inauguração da obra de requalificação do acesso ao Santuário de Nossa Senhora da Piedade, em Sanfins do Douro, que vai decorrer no próximo dia 13 de agosto, a partir das 16 horas. A cerimónia será presidida pela Secretária do Desenvolvimento Regional, Isabel Ferreira.

Esta obra levada a cabo pelo Município de Alijó no Santuário de Nossa Senhora da Piedade teve como objetivo aproveitar as potencialidades soberbas daquele espaço em matéria de turismo religioso, paisagístico e cultural.

A intervenção incluiu a requalificação total dos acessos da Vila de Sanfins do Douro ao Santuário de Nossa Senhora da Piedade, a reabilitação das capelinhas ao longo do percurso e a criação de um novo miradouro com vista para noroeste. Esta obra incluiu o alargamento da via, de modo a permitir a circulação de veículos pesados de passageiros.