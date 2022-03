Requalificação do Pavilhão da Diogo Cão está em curso

O “velhinho” Pavilhão da Diogo Cão está, finalmente, em obras. Inaugurado nos finais da década de 60, o Pavilhão faz parte da história de muitos vila-realenses que, ao longo dos anos, ali praticaram diversas modalidades desportivas, fizeram amizades e viveram momentos inesquecíveis. O Município de Vila Real continua assim a apostar numa estratégia de revitalização das infraestruturas existentes, ao invés de privilegiar novas construções, salvaguardando a memória e a história de espaços que serviram e continuarão a servir várias gerações.

Esta intervenção, há muito desejada e necessária, permitirá melhorar as condições físicas do edifício, transformando-o num pavilhão multiusos, mais funcional e confortável, adequado às exigências e tecnologias mais recentes, cumprindo nomeadamente o normativo legal em vigor no que respeita à certificação energética, térmica, acústica e segurança contra o risco de incêndios.

Com a conclusão da empreitada, prevista para daqui a um ano, se tudo correr dentro do esperado, o Pavilhão Diogo Cão, que passará a designar-se Pavilhão Fausto Carvalhais, estará apto para a prática de diversas modalidades desportivas e as respetivas tarefas de gestão associativa, assim como para servir de apoio ao desporto escolar da sede do Agrupamento de Escolas Diogo Cão, sendo esta a sua principal função, como sublinhou o Vereador do Pelouro da Educação e Desporto, Alexandre Favaios. Elisabete Leite, Diretora do Agrupamento de Escolas Diogo Cão, manifestou também a sua satisfação com o início das obras que garantirão uma melhoria generalizada das condições do pavilhão, nomeadamente no que respeita à segurança e conforto dos alunos.

No âmbito da visita efetuada ao local das obras o Presidente da Câmara Municipal, Rui Santos, referiu que apesar da deliberação da Câmara Municipal, datada de 1997, no sentido da atribuição do nome de Fausto Carvalhais ao pavilhão, só agora foi possível concretizar esta decisão, uma vez que a propriedade deste equipamento apenas passou para o domínio municipal com a transferência de competências da educação para os municípios.

A empreitada está orçada em cerca de 1 milhão e duzentos mil euros, investimento inicialmente previsto apenas com recurso ao orçamento municipal, encontrando-se o Município atualmente em fase de negociação com a CCDR-N com vista a um possível financiamento.