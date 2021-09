“Rés-do-chão” é o novo espetáculo da Urze Teatro

O processo de criação do novo espetáculo “Rés-do-chão” aproxima-se da fase final e, consequentemente, a ansiedade vai-se instalando no interior da Urze, que conta os dias para a sua estreia marcada para 14 e 15 de outubro no Teatro de Bolso em Vila Real.

«Rés-do-Chão» surge do desafio lançado ao poeta e romancista Vítor Nogueira para escrever um texto de teatro (a sua primeira obra do género), e que a mesma pudesse ser produzida pela Urze.

E desse desafio, resultou uma proposta dramatúrgica que procura explorar a solidão em espaço urbano, em torno de Irene (personagem interpretada por Glória de Sousa), num registo que cruza diferentes matizes, entre o realismo, o onírico e o absurdo.

Esta nova produção conta com encenação e cenografia de Fábio Timor, música de Ricardo Tojal, desenho de luz de Ángel Fragua, figurinos de Isabel Feliciano e a assistência de produção de Maria Fernandes, e as interpretações de Glória de Sousa, Ricardo Tojal, Isabel Feliciano, Fábio Timor e Mara Correia.