Resgate de coruja-do-mato juvenil em Sabrosa

O Comando Territorial da GNR de Vila Real, através do Núcleo de Proteção Ambiental (NPA) de Peso da Régua, hoje, dia 14 de abril, resgatou uma coruja-do-mato (Strix Aluco) na localidade de Covas do Douro, no concelho de Sabrosa.

Na sequência de um alerta por parte de um cidadão daquela localidade, a dar conta de que o animal se encontrava a deambular na via pública, os militares da Guarda deslocaram-se para o local, onde constataram que se tratava de uma ave juvenil que aparentava estar saudável e sem sinais de ferimentos.

O espécime foi recolhido e transportado para o Hospital Veterinário de Trás-os-Montes e Alto Douro, em Vila Real, para monitorização do seu estado de saúde, recuperação e posterior libertação ao seu habitat natural.