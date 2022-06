Residência Artística PEEA- “Sem encontrar”

No dia 24 de junho, no Teatro Municipal de Vila Real, no pequeno auditório foi apresentada a Residência Artística na área da dança do Programa de Educação Estética e Artística (PEEA). Os protagonistas foram a Turma – 3 do 3º ano, do Centro Escolar de Lordelo do Agrupamento de Escolas Digo Cão. Esta Residência artística em contexto escolar foi dinamizada pela artista Isabel Galriça, solista na Companhia Nacional de Bailado. Este trabalho intenso foi desenvolvido durante uma semana, e resultou de uma candidatura do PEEA, aos agrupamentos de escola em que está ativado o PEEA da DGE. A possibilidade desta residência deveu-se a sinergias entre o PEEA, o Agrupamento de Escolas Diogo Cão, com o Diretor, Dr. Armando Félix, e a Câmara Municipal de Vila Real, nomeadamente com o apoio total do Senhor Vereador da Educação e Vice-presidente do Município, Dr. Alexandre Favaios e pela Dr.ª Isabel Teixeira, técnica superior de Educação, Divisão de Educação, Desporto e Juventude. Durante o tempo da residência artística houve acompanhamento da Embaixadora PEEA Vila Real, Isaura Sousa da professora titular turma Ercília Gonçalves, a professora de apoio, Conceição Teixeira Enes e da coordenadora do Centro Escolar professora Manuela Fradeira.

Com a temática “Sem encontrar” os alunos perceberam a importância do «tempo» e como a sociedade atual vive na azáfama de querer fazer tudo em simultâneo, e que por vezes o tempo é nosso contratempo. Tal como a personagem da Alice do País das Maravilhas, que foi escrita pelo inglês Lewis Carroll e publicada em 1865, o Coelho Branco, uma das personagens principais da história, é um animal antropomórfico com comportamentos humanos, usa roupa, tem um relógio enorme e vive num corrupio de um lado para o outro. A Alice, perante algo tão diferente que se depara, é movida pelo instinto da curiosidade, e resolve seguir o Coelho, sem sequer pensar nas consequências. A irracionalidade está presente da mesma forma, que muitas vezes não se reflete, por se querer alcançar tudo ao mesmo tempo. Também na dança as crianças exploraram o movimento, de uma forma que as levou a refletir sobre a sociedade e o mundo em que vivemos, e a relevância dada ao “Tempo”. Tudo roda, tudo corre, mas tudo pode parar num instante com o “Tempo”.

Esta iniciativa culminou com a apresentação pública à comunidade escolar, onde a cultura e a educação estiveram em uníssono. Estiveram presentes pais e encarregados de educação; o Senhor Vereador e Vice Presidente da Câmara Municipal de Vila Real, Dr. Alexandre Favaios; a Dr.ª Isabel Teixeira, Técnica Superior de Educação, Divisão de Educação, Desporto e Juventude; da equipa Central da Educação Artística, Ana Martins das Artes Performativas; Carmo Prazeres da área da Dança; o Embaixador Regional da equipa do Norte, Rui Campos; da OPART-Companhia Nacional de Bailado (CNB), Bruno Silva; Diretor do Agrupamento de Escolas Diogo Cão, Armando Félix; Adjunta da Direção – Pré-escolar e 1.ºCiclo, AE Diogo, Júlia Loureiro; a Coordenadora do Centro Escolar de Lordelo, Manuela Fradeira, a Coordenadora de Departamento do 1º ciclo, Maria Agostinha Matos; do IPDJ, o Senhor Diretor Regional do Norte, Vítor Dias; a Diretora da Escola Secundária S. Pedro, Rita da Assunção Abreu Mendes; o Adjunto da Direção do AE Morgado de Mateus, José Armando Ferreira; Os representantes dos Pais, Sandra Sacoto União das Associações de Pais e Filipe Gonçalves, assim como estiveram presentes outros elementos pertencentes à comunidade escolar.

Agrupamento de Escolas Diogo Cão