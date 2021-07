Residência de Estudantes de Vila Real tem capacidade para 54 jovens

A Residência de Estudantes, espaço sob gestão municipal, acolhe jovens que frequentem do 5º ao 12º ano de escolaridade, em estabelecimentos de educação e ensino do concelho de Vila Real.

As instalações desta infraestrutura, considerada pela autarquia como fundamental pelas suas características únicas que vão sendo raras no país, foram recentemente alvo de remodelação, com vista a garantir as melhores condições aos jovens estudantes que ali residem durante o período letivo.

O espaço tem capacidade para receber 54 jovens. Devido às restrições provocadas pela pandemia, alberga atualmente apenas 36 utentes, 16 do género masculino e 20 do género feminino.

Para além das áreas de dormitório, a residência possui uma cantina, áreas de convívio, um espaço exterior ajardinado que convida à fruição de momentos de lazer ao ar livre e acompanhamento 24 horas por dia.