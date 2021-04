Residência para estudantes ganha nova vida

A residência para estudantes em Vila Real, situada na Rua Dr. Manuel Cardona, foi remodelada e recebeu a visita do executivo municipal. As instalações, que até há pouco pertenciam ao governo central e que passaram para a responsabilidade da autarquia com a delegação de competências, estava com claros sinais de degradação, quer a nível material quer ao nível de recursos humanos.

Este espaço, com capacidade para receber cerca de 60 jovens (dos 10 aos 21 anos) mas que neste momento alberga apenas 30 devido às restrições provocadas pela pandemia, é considerado pelo município como fundamental, pelas suas características únicas que vão sendo raras no país e pelo impacto socioafetivo que tem na população ali alojada.

Nas palavras do vereador José Maria Magalhães “com pouco, fez-se muito”, tendo em conta que as renovações foram feitas com recursos próprios e com grande mérito da equipa que ali se criou, que encarou a remodelação como se de um espaço seu se tratasse.

De registar que o Ministério da Educação destina 30 mil euros anuais para despesas de conservação, valor que nesta fase inicial de transferência de competências foi largamente ultrapassado, através de investimento do orçamento municipal, dada a necessidade de renovação de quartos, balneários e refeitório, além de melhorias no sistema de segurança do edifício.