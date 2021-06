Residência Sénior do Hospital Privado de Chaves abre portas em julho

Com capacidade para 72 utentes, a Residência Sénior do Hospital Privado de Chaves pretende constituir-se como uma infraestrutura de referência pela qualidade e diferenciação, colocando à disposição da comunidade do Alto Tâmega um novo conceito de alojamento residencial.

De acordo com os dados mais recentes do diagnóstico sociodemográfico do Alto Tâmega, por cada 100 pessoas em idade ativa, existem 50 idosos com dependência total dessas pessoas. Assim, as estruturas residenciais para pessoas idosas assumem um papel de extrema importância no suporte a esta realidade.

Com abertura prevista para o mês de julho de 2021, a Residência Sénior do Hospital Privado de Chaves tem como prioridade a qualidade de vida do utente e a tranquilidade da família, com um serviço orientado para proporcionar um envelhecimento ativo e saudável, com todos os cuidados de saúde a segundos de distância.

Não visa apenas assumir-se como suporte à população mais dependente, mas sobretudo identificar-se como um espaço de alojamento residencial para pessoas perfeitamente autónomas que procuram a tranquilidade e conforto de uma estrutura residencial, onde apenas precisará de se preocupar em ser feliz e fazer o que mais gosta.

Com mais de 3.000 m2 de construção, 42 quartos (individuais e duplos) com TV, Internet e casa de banho privativa. Oferece ainda várias zonas de lazer e conforto, como sala de refeições, salas de convívio e atividades, salão de cabeleireiro/barbeiro, terraços, entre outras valências.

Contará ainda com vários serviços, como apoio médico e de enfermagem, fisioterapia, psicomotricidade, nutrição e terapia ocupacional.

Para mais informações, marcações de visitas ou pré-reservas, os contactos são o 276 400 200 ou 938 721 401.