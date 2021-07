Restaurante Cais da Villa na final das 7 Maravilhas da Nova Gastronomia

O Restaurante Cais da Villa, em Vila Real, foi selecionado, por meio de votação, para a final do concurso “7 Maravilhas da Nova Gastronomia”, na categoria de Cozinha Molecular.

Promovido pela RTP, o certame tem como principal objetivo a divulgação de pratos da nova gastronomia a nível nacional, com o propósito de encontrar 7 propostas gastronómicas em mais de 140 estabelecimentos.

Daniel Gomes, chef e responsável do espaço que recebeu em 2021 uma distinção no Guia Michelin [“El Plato Michelin”] afirma que esta passagem é “o reconhecimento do trabalho e dedicação de todos a fim de oferecer uma experiência gastronómica diferenciada, com produtos da região transmontana”.

Com mais de 10 anos de existência, a premissa do restaurante situado em Vila Real sempre foi de dar a conhecer sabores tradicionais de Trás-Os-Montes, com um cunho muito pessoal do chef Daniel. “Procuramos sempre uma conexão com a região, e é um orgulho para nós ter a oportunidade de divulgar o que esta tem para oferecer. Contudo, acredito que a nossa melhor publicidade é o serviço que prestamos e a satisfação que pretendemos promover aos nossos clientes, que naturalmente recomendam-nos”, explicou.

Esta é mais uma distinção para o restaurante e também para Vila Real, praticamente um mês depois do Cais da Villa ter recebido a distinção de “Melhor Restaurante em Vila Real”, pela plataforma Restaurant Guru.

Depois de ter participado como finalista regional nas categorias de “Petiscos” e “Cozinha Molecular”, o restaurante Cais da Villa prepara-se agora para ir a votos na categoria de “Peixe e Marisco”, com o prato: Bacalhau, carabineiro, amêijoas e cuscos transmontanos.

Para o que resta da competição, o chef Daniel Gomes mostra-se sereno: “Agora é continuar a fazer bem o nosso trabalho e ter uma boa participação a fim de dar a conhecer cada vez mais a cidade de Vila Real e o Cais da Villa”.