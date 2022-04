Boticas – Reunião da Comissão Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios

A Comissão Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios (CMDFCI) esteve reunida, no edifício dos Paços do Concelho, no passado dia 7 de abril para apresentar o Plano Operacional Municipal (POM) para o ano de 2022.

O encontro foi presidido pelo Presidente da Câmara de Boticas, Fernando Queiroga, e contou com a presença de responsáveis de entidades ligadas à defesa da floresta contra incêndios, nomeadamente do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF), Regimento de Infantaria nº 19 de Chaves (RI 19), Guarda Nacional Republicana (GNR) de Boticas, Cooperativa Agro Rural de Boticas (CAPOLIB), entre outras.

De referir que o POM 2022, instrumento que operacionaliza o Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios (PMDFCI), em particular as ações de vigilância, deteção, fiscalização, primeira intervenção, combate, rescaldo e vigilância pós-incêndio, teve a substituição do técnico afeto do Serviço Municipal de Proteção Civil/Gabinete Técnico Florestal e sofreu alterações ao nível das áreas ardidas e da cartografia de apoio à decisão, fundamentada de acordo com os dados disponibilizados pelo ICNF.

Além disso, foi apresentado o projeto “Condomínio de Aldeia”, integrado no Programa Integrado de Apoio às Aldeias localizadas em Territórios de Floresta e implementado no âmbito do Aviso de abertura de concurso n.º 02/C08-i01/2022.

Esta candidatura tem como objetivo proceder à reconversão de territórios classificados como matos ou floresta (territórios florestais) noutros usos, garantindo a segurança de pessoas, animais e bens, o fornecimento de serviços ecossistémicos e o fomento da biodiversidade.

Após apreciação por parte da CMDFCI, o projeto foi alvo de votação, sendo aprovado por unanimidade.

GC da CM de Boticas.