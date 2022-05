Reunião do Conselho Local de Ação Social de Ribeira de Pena

No dia 25 de maio de 2022, reuniu o Plenário do Conselho Local de Ação Social de Ribeira de Pena com o objetivo de dinamizar uma sessão de trabalho exploratório para a elaboração/atualização do diagnóstico social do concelho.

A reunião contou com uma elevada participação das entidades constituintes da Rede Social de Ribeira de Pena e foi dinamizada pelo Interlocutor Distrital das Redes Sociais, Dr. Hugo Ferreira, que assume funções no Centro Distrital de Segurança Social de Vila Real. Tendo como base uma “metodologia participativa”, foi solicitado aos representantes das diferentes entidades a identificação de problemas presentes na realidade local no que diz respeito à intervenção social. Desta visão partilhada foram identificados quatro grandes eixos estratégicos que nortearão a elaboração do novo diagnóstico social enquanto documento basilar da intervenção social.