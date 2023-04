Reunião do Conselho Local de Ação Social em Boticas

O Conselho Local de Ação Social (CLAS) de Boticas esteve reunido no passado dia 5 de abril, no edifício dos Paços do Concelho.

O encontro, presidido pelo Presidente da Câmara de Boticas, Fernando Queiroga, permitiu analisar e avaliar as iniciativas desenvolvidas a nível local.

No que diz respeito à avaliação do Plano de Ação do ano 2022, foi feito um balanço positivo, uma vez que foram concretizadas a maioria das ações programadas para os três eixos estratégicos de intervenção, nomeadamente no que respeita ao Eixo I – Família, Comunidade e Saúde, Eixo II – Educação, Qualificação, Emprego e Empreendedorismo e Eixo III – Setor Turístico e Cultural.

Foi também apresentado e aprovado o Plano de Ação para 2023, que prevê dar continuidade ao trabalho desenvolvido nos anos anteriores.

A reunião serviu também para fazer uma análise ao programa Contrato Local de Desenvolvimento Social de 4ª Geração (CLDS 4G) “Boticas ComVida”, cuja execução das ações está a cargo da Câmara Municipal de Boticas.

De referir que o CLSD 4G “Boticas ComVida” tem como objetivos promover a inclusão social dos cidadãos, através de medidas que contribuam para o aumento da empregabilidade, combater a pobreza e desenvolver o envelhecimento ativo no Concelho.

Outro dos pontos debatidos foi o processo de descentralização de competências na área social, assumido por parte do Município de Boticas, nomeadamente o Serviço de Atendimento e de Acompanhamento Social (SAAS) e o acompanhamento dos contratos de inserção do Rendimento Social de Inserção (RSI).

