Reunião do Projeto Piloto do Alto Tâmega

No âmbito do Projeto Piloto do Alto Tâmega, aprovado em Resolução do Conselho de Ministros n.º 25/2021, decorreu, no passado dia 30 de março, em Vila Pouca de Aguiar, uma reunião com o grupo de trabalho específico desde projeto, que integrou uma visita técnica de campo.

No período da manhã foi efetuado um percurso por uma das áreas de Pastoreio Sustentável e da Gestão da Paisagem Clima Mais – Projeto Life Maronesa. Durante a tarde procedeu-se á realização de uma reunião de trabalho, com a seguinte agenda: ponto de situação dos projetos por entidade responsável (CIMAT, Municípios, ANEPC, GNR e ICNF); e próximos passos.

Para além dos membros que integram o grupo de trabalho – Comunidade Intermunicipal do Alto Tâmega (CIMAT); Municípios do Alto Tâmega; Agência para a Gestão Integrada de Fogos Rurais (AGIF); Polícia Judiciária; Guarda Nacional Republicana; Exército e Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF) – marcou também presença a Vice-Presidente da Comissão de Coordenação da Região Norte.