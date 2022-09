Decorreu na manhã do passado dia 5 de setembro, no Salão Nobre dos Paços do Município, a reunião ordinária do Conselho Municipal de Educação de Mesão Frio.

A reunião, que não se realizava desde setembro de 2019 devido à situação pandémica, teve como ordem de trabalhos a leitura e aprovação da ata da reunião anterior; a aprovação da Proposta de Regime do Conselho Municipal de Educação de Mesão Frio; a apresentação do Plano de Transporte Escolar para o ano letivo 2022/2023; a apresentação dos apoios sociais a prestar; esclarecimentos sobre o Ponto de Situação da Transferência de Competências; entre outros assuntos.

Estiveram presentes os representantes das entidades do Conselho Municipal de Educação de Mesão Frio, que aprovaram por unanimidade as propostas apresentadas. A reunião foi presidida por Manuel Fernando Correia, Vice-Presidente da Câmara Municipal de Mesão Frio.