15º aniversário da Brigada de Intervenção comemorado no RI 13

No próximo dia 1 de junho, a Brigada de Intervenção (BrigInt) vai celebra 15 anos de existência no Regimento de Infantaria nº 13, de Vila Real.

De acordo com o RI13, atendendo à atual situação pandémica, não será possível comemorar o Dia da BrigInt no seu máximo potencial.

Assim, esta data será comemorada com uma pequena cerimónia, no total respeito pelas regras de prevenção Covid-19 em vigor, que decorrerá no Regimento de Infantaria, em Vila Real.

A cerimónia incluirá uma homenagem aos mortos pela pátria, a entrega do Estandarte da 5ª Força Nacional Destacada do Afeganistão e a Imposição de Condecorações a militares e civis da BrigInt.

“Apesar de ser realizada numa versão reduzida, terá um cunho de dignidade e simplicidade, de acordo com os padrões de brio e eficiência, característicos da instituição militar”, informou.