Ribeira de Pena: ação de recolha de lixo sensibilizou população local

O CLDS 4G Sol Nascente, em parceria com o projeto “Cultura para Todos” do Município de Ribeira de Pena, promoveram, no dia 20 de novembro, um plogging na freguesia de Salvador e Santo Aleixo de Além Tâmega, passando também pela freguesia de Santa Marinha.

O percurso de 5 km teve como objetivo a recolha de lixo e sensibilizar a população para o impacto ambiental e ao mesmo tempo a prática de exercício físico.

Esta atividade coincidiu com o início da Semana Europeia da Prevenção de Resíduos.

Fonte: CM Ribeira de Pena