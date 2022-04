Acidente na A7 faz uma vítima mortal e três feridos

Uma colisão entre duas viaturas ligeiras de passageiros, ao quilómetro 96 da autoestrada A7, entre Ribeira de Pena e Vila Pouca de Aguiar, fez uma vítima grave, que acabou por falecer no local, e três feridos ligeiros. O acidente aconteceu na madruga madrugada, pelas 05h55, próximo da Área de Serviço do Alvão, altura em que os Bombeiros de Ribeira de Pena foram acionados.

“Quando as equipas de emergência chegaram ao local, e após a primeira avaliação, verificou-se a existência de uma vítima grave em paragem cardiorrespiratória e três vítimas ligeiras. Após várias tentativas de reanimação, com apoio diferenciado, não foi possível reverter a situação, tendo a lamentar uma vítima mortal de 69 anos, do sexo masculino, que foi encaminhada para o Instituto de Medicina Legal de Vila Real”, informou o comandante da corporação ribeira-penense.

O responsável acrescentou que as três vítimas ligeiras, após triadas pelas equipas de emergência, recusaram transporte para a unidade hospitalar.

No local estiveram os Bombeiros de Ribeira de Pena, com quatro viaturas e oito operacionais, os Bombeiros Voluntários de Cerva, uma Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) de Vila Real, a unidade de trânsito da GNR, acompanhada do Núcleo de Investigação Criminal, e uma equipa da concessionária Ascendi, responsável pela manutenção desta autoestrada.