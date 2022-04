Ribeira de Pena acolhe workshop de Turismo de Natureza – walking & cycling

A Casa da Cultura – Museu Escola de Ribeira de Pena, recebeu, no dia 31 de março, o primeiro workshop da estratégia de valorização e posicionamento da Região de Basto no contexto do Turismo de Natureza – walking & cycling.

Este workshop proporcionou aos seus participantes uma oportunidade de partilha de experiências e conhecimentos sobre o território e o encontro entre agentes e promotores turísticos locais com o intuito de encontrar uma motivação e novas oportunidades para a sua atividade profissional.

O vice-Presidente da Câmara Municipal, Luís Ferreira, abriu a sessão e destacou a importância destes encontros para se estabelecerem parcerias com o objetivo de divulgar o território como um produto turístico agregador.

Esta iniciativa da PROBASTO em parceria com o Município de Ribeira de Pena visou o incentivo de cooperação entre empresas que atuam na economia do turismo na região de Basto de forma a impulsionar o destino turístico Basto e torná-lo mais atrativo.