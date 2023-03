Ribeira de Pena acolheu Feira de Proteção Civil

No âmbito do Dia Internacional da Proteção Civil, realizou-se, no dia 28 de fevereiro, na Praça do Município de Ribeira de Pena, uma Feira de Proteção Civil, onde estiveram representadas as principais entidades que atuam no território.

A feira reuniu bombeiros, sapadores florestais, Corpo Nacional de Agentes Florestais, Unidade Especializada de Intervenção em Plano de Água da Força Especial de Proteção Civil, e elementos da GNR, nomeadamente, da equipa de Minas e Armadilhas, SEPNA, Escola Segura, Unidade de Trânsito, Unidade de Emergência de Proteção e Socorro (Ataque inicial, Ataque ampliado, Busca e resgate, técnico de drone).

Os visitantes puderam observar uma exposição de viaturas de segurança, proteção e socorro, uma demonstração de meios e efetuar a monitorização de sinais vitais.

A iniciativa teve como propósito alertar para o papel da proteção civil na salvaguarda da vida humana, da propriedade e do património cultural e ambiental, face à ocorrência de acidentes graves ou catástrofes e homenagear todos os agentes.

Esta ação foi organizada pelo Município de Ribeira de Pena em estreita articulação com os Bombeiros Voluntários de Ribeira de Pena, os Bombeiros Voluntários de Cerva, o Comando Sub-Regional do Alto Tâmega e Barroso da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), a Guarda Nacional Republicana (Destacamento Territorial de Vila Real e Unidade de Emergência de Proteção e Socorro-UEPS-), a Associação Florestal de Ribeira de Pena (AFRP) e o Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF).