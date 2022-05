Ribeira de Pena acolheu reunião com bombeiros do distrito

O Comando Distrital das Operações de Socorro (CDOS) reuniu com os comandantes dos bombeiros do distrito de Vila Real, no dia 29 de abril, no Museu da Escola – Casa da Cultura de Ribeira de Pena. O Presidente da Câmara Municipal, João Noronha, esteve presente na abertura da reunião e realçou o papel dos bombeiros na proteção de pessoas e bens, designadamente ao nível dos incêndios rurais, uma questão muito sensível considerando as características do concelho de Ribeira de Pena.

Sob a orientação do Comandante Operacional Distrital, Miguel Fonseca e do 2º Comandante Operacional Distrital, Artur Mota, foi abordada a organização das provas de ingresso, do Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Rurais de 2022, das ações de treino operacional e de outras formações.

Esta iniciativa resulta da vontade de descentralizar determinadas ações do CDOS de Vila Real e de fomentar o conhecimento do território e a partilha de experiências.