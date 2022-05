Ribeira de Pena: aldeia de Seirós acolheu simulacro de evacuação

Com vista a melhorar a segurança da população, em caso de incêndio rural, o Município de Ribeira de Pena promoveu, no dia 26 de maio, um simulacro da evacuação da aldeia de Seirós. O simulacro destinou-se a validar o plano de evacuação, testar a organização interna e a capacidade de resposta a emergências deste género, e otimizar procedimentos através da articulação entre os diversos Agentes de Proteção Civil.

Participaram neste exercício os Bombeiros Voluntários de Ribeira de Pena, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil – Comando Distrital das Operações de Socorro de Vila Real, a Junta de Freguesia de Canedo, o Conselho Diretivo dos Baldios de Seirós, o Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas e a Guarda Nacional Republicana, através do Posto Territorial, do Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente e da Unidade de Emergência de Proteção e Socorro. Este simulacro desenvolveu-se no âmbito da implementação dos Programas Aldeia Segura Pessoas Seguras, que tem como objetivo estabelecer medidas estruturais para proteção de pessoas e bens, dos edificados na interface urbano-florestal e promover ações de sensibilização para a prevenção de comportamentos de risco e medidas de autoproteção, em caso de incêndio rural.