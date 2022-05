Ribeira de Pena: apresentado Plano Estratégico de Turismo do Alto Tâmega

A Casa da Cultura – Museu Escola de Ribeira de Pena recebeu hoje a Sessão de Apresentação do Plano Estratégico de Turismo do Alto Tâmega, no âmbito do projeto Alto Tâmega Turismo 4.0.

Com abertura realizada pelo Presidente da Câmara Municipal de Ribeira de Pena, João Noronha, a Sessão contou com a intervenção de Ramiro Gonçalves, secretário executivo da Comunidade Intermunicipal do Alto Tâmega (CIM), entidade responsável pela elaboração do plano.

Alinhado com as estratégias para o turismo regional, as medidas propostas para Plano Estratégico de Turismo do Alto Tâmega assentam na concertação entre os diferentes agentes turísticos, baseando-se em princípios de sustentabilidade e de valorização dos recursos dos seis concelhos que formam a CIM.

Com este Plano Estratégico de Turismo, a CIMAT, em parceria com o AquaValor e a Associação Empresarial do Corgo, pretende fortalecer o seu papel de agente regulador e a sua missão enquanto entidade promotora e facilitadora da atividade turística, reafirmando o Alto Tâmega como destino de excelência.

GC CM de Ribeira de Pena