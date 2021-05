Ribeira de Pena: apresentado projeto-piloto de Gestão Integrada de Fogos Rurais

No âmbito do projeto-piloto do Sistema de Gestão Integrada de Fogos Rurais que está a ser implementado na Comunidade Intermunicipal do Alto Tâmega, o Município de Ribeira de Pena e a Agência para a Gestão Integrada de Fogos Rurais (AGIF) promoveram uma reunião com os parceiros e entidades locais com intervenção na floresta, nomeadamente GNR, Bombeiros e produtores e gestores florestais, com o objetivo de apresentar o projeto piloto e envolver os agentes locais na definição dos programas prioritários para promover a defesa e a valorização da floresta.

O projeto-piloto incide sobre o modelo de governança, na especialização das equipas de gestão integrada de fogos rurais, na mobilização dos agentes previstos integrar o Sistema de Gestão Integrada de Fogos Rurais para as melhores práticas de proteção de pessoas, animais e bens; na implementação de projetos de inovação e desenvolvimento da cadeia de processos do Plano Nacional de Gestão Integrada de Fogos Rurais; na monitorização e mecanismos de reporte das ações de gestão integrada de fogos rurais e na mobilização de fontes de financiamento existentes para os processos prioritários de intervenção neste âmbito.

Na reunião perspetivou-se uma atuação conjunta das diferentes entidades envolvidas, de forma a procurar soluções de proximidade, para que haja uma melhor articulação das ações a realizar e o envolvimento ativo dos parceiros locais com responsabilidades na floresta, visando reforçar a estratégia do executivo municipal de apostar na valorização e na sustentabilidade ambiental e socioeconómica do território do concelho de Ribeira de Pena.

Salienta-se que, além do Alto Tâmega, apenas existem, a nível nacional, mais dois territórios que estão a desenvolver projetos-piloto no âmbito do Sistema de Gestão Integrada de Fogos Rurais: Pinhal Interior e Algarve.