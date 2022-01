Ribeira de Pena: aprovado orçamento para 2022

O orçamento do Município de Ribeira de Pena para 2022 foi aprovado, em reunião de Assembleia Municipal, que decorreu no dia 30 de dezembro. À semelhança do orçamento aprovado para 2021, o documento apresentado para 2022 representa um programa destemido e a pensar no futuro dos Ribeirapenenses, uma vez que as pessoas, as instituições e as empresas concelhias continuam a estar no foco da ação municipal.

A política orçamental municipal continuará a promover o aumento da execução do investimento, a redução das despesas correntes e a manutenção do esforço de captação de novas receitas. O orçamento municipal visa responder às principais carências da população e promover o desenvolvimento socioeconómico, ambiental e cultural de Ribeira de Pena, dando prioridade a investimentos cofinanciados por fundos comunitários ou por verbas do Estado.

Com este orçamento será possível cumprir todas as metas estabelecidas pelo Município para o próximo ano e dar continuidade às políticas de investimento e de coesão social implementadas pela autarquia nos últimos anos e que têm contribuído para o crescimento sustentável do Concelho.Em 2022, o executivo municipal envidará todos os esforços para implementar esta estratégia e continuar a honrar os compromissos eleitorais.