Ribeira de Pena – Associação Cultural e Desportiva de Agunchos promoveu Caminhada ao Cabresto

A Associação Cultural e Desportiva de Agunchos promoveu, no dia 24 de abril, a Caminhada ao Cabresto.

O percurso começou na sede da Associação e desceu até à ponte que liga Agunchos a Bormela. Foi neste local que os participantes tomaram o reforço. No regresso, o grupo percorreu uma calçada antiga em excelente estado conservação e continuou a desfrutar da paisagem marcada, em particular, pelas vinhas que têm crescido nesta área do concelho.

No final da caminhada, seguiu-se um almoço, na sede da Associação Cultural e Desportiva de Agunchos, onde foram servidos os tradicionais milhos acompanhados de carnes variadas.Esta iniciativa foi apoiada pelo Município de Ribeira de Pena e pela Junta de Freguesia de Cerva e Limões.

GC CM de RP