Ribeira de Pena atribui 40 mil euros de incentivos à natalidade em 2022

De janeiro a dezembro de 2022, o executivo municipal de Ribeira de Pena entregou 40.500,00€ a 30 agregados familiares, no âmbito do Apoio à Natalidade, para fazer face às despesas com os recém-nascidos.

Os incentivos são entregues sempre atempadamente aos agregados familiares através de um subsídio no valor máximo de três mil euros pelo quarto filho e seguintes. No caso do primeiro filho, os pais recebem uma ajuda de 1.000 euros, 1.500 euros para o segundo filho e para o terceiro é atribuído o valor de 2.000 mil euros.

Esta é uma medida adotada pelo atual executivo municipal com o objetivo de apoiar as famílias, desenvolver estratégias de estímulo à natalidade e à fixação da população no concelho.

O Incentivo à Natalidade concedido pelo Município aos pais residentes no Concelho de Ribeira de Pena é regido pelo Regulamento Municipal de Apoio a Extratos Sociais. As candidaturas deverão ser formalizadas através de requerimento no balcão de Atendimento das instalações da Câmara Municipal de Ribeira de Pena.