Ribeira de Pena: centros de convívio comemoram Dia Internacional da Mulher

O Dia Internacional da Mulher é celebrado anualmente, no dia 8 de março. Esta data pretende recordar os direitos que as mulheres conquistaram, ao longo dos anos, relembrando sempre o caminho para a igualdade.

Para assinalar este marco importante, na semana dedicada à mulher, o Município de Ribeira de Pena surpreendeu as senhoras de todos os Centros de Convívio, com um pequeno miminho, com o intuito de homenageá-las pelo seu importante papel na sociedade.

O Dia Internacional da Mulher é uma data que assinala as conquistas das mulheres na luta contra o preconceito que ainda hoje existe e pela igualdade de direitos e oportunidades.

