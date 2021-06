Ribeira de Pena: concluída requalificação da estrada em Balteiro

No seguimento do plano de requalificação da rede viária municipal – Urbanizações do Município, a Câmara Municipal de Ribeira de Pena concluiu a obra de pavimentação de várias ruas em Balteiro, freguesia de Salvador e Santo Aleixo de Além Tâmega.

Assumida como uma das prioridades deste executivo municipal, a requalificação da rede viária tem avançado por todo o concelho com intervenções financiadas totalmente pela autarquia.

Os trabalhos consistiram na remoção do pavimento antigo em calçada, na melhoria da rede de drenagem de águas pluviais, na rede nova de abastecimento de água e na pavimentação da via. Estas intervenções incidiram na rua do pondrado, rua do marchante, no largo da feira e na rua de ligação entre a rua do marchante à travessa do merendeiro.

Para o Presidente da Câmara, João Noronha, é uma satisfação e orgulho ver que as intervenções vão ao encontro dos anseios e necessidades dos ribeirapenenses. João Noronha refere ainda que este investimento representa um esforço financeiro muito grande para o Município, mas tem grande impacto no concelho, lembrando que as ruas intervencionadas eram reivindicações antigas e necessárias.

Esta intervenção vai assegurar a mobilidade e a segurança de quem diariamente circula naquelas vias, melhorar as condições de acessibilidade e segurança rodoviária e garantir o bem-estar da população.