Ribeira de Pena: concluídas obras de beneficiação do auditório e da biblioteca

A obra de beneficiação das Instalações dos Serviços Municipais – Auditório e Biblioteca está concluída. A intervenção recaiu na requalificação exterior do edifício, incidindo nas fachadas exteriores com ancoragem das pedras de revestimento através do recurso a sistema de fixação e substituição das pedras danificadas em falta.

Para João Noronha, presidente da Câmara Municipal de Ribeira de Pena, esta intervenção vai garantir que a população possa usufruir deste espaço cultural com maior segurança. As fachadas exteriores do edifício apresentavam já algum nível de degradação em diversos locais, sendo por isso necessário proceder à sua reabilitação.

A par desta intervenção e, dado que este é um equipamento cultural com alguma procura por parte dos cidadãos, o Município de Ribeira de Pena intervencionou também a zona do palco do Auditório Municipal com obras de conservação e retificação.

Esta empreitada teve como objetivo minimizar a degradação do edifício, dotar o espaço com melhores condições de conforto e, ao mesmo tempo garantir a segurança dos utilizadores.