Ribeira de Pena: concluídas obras de pavimentação em Bragadas

O município de Ribeira de Pena concluiu as obras de pavimentação da Rua do Bairro Novo e da Rua do Alto Pinoco, em Bragadas, na freguesia de Salvador e Santo Aleixo de Além Tâmega.

Para além da pavimentação, a obra compreendeu a remoção do pavimento existente, a melhoria da rede de drenagem de águas pluviais e de uma rede nova de abastecimento de água.

A execução desta obra, teve como objetivo melhorar a acessibilidade, as condições de segurança rodoviária deste local e contribuir para o bem-estar da população.

Esta intervenção resultou de uma parceria com EHATB.