Ribeira de Pena: construção da nova ponte em Casas Novas é uma realidade

A intervenção “Retificação do Traçado e da Ponte Nova sobre o Rio Louredo, Casas Novas” que o Município de Ribeira de Pena está a executar, em Cerva, é já uma realidade e vai permitir que a circulação na estrada que liga as localidades de Cerva, Casas Novas e Agunchos se realize em segurança, ao longo de todo o ano.

Há muito tempo que existia a necessidade de intervir neste local, uma vez que a travessia no pontão existente não oferecia condições de segurança, tornando-se arriscada e mesmo impossível, sobretudo nos períodos invernais, impedindo qualquer tráfego automóvel no local. A resolução desta situação era urgente e foi, desde sempre, uma das principais preocupações do executivo municipal, que agora vê concretizada a tão aguardada obra, que se tornou uma das maiores obras públicas municipais a decorrer no nosso concelho.

A execução desta empreitada, que teve início em junho de 2021, vai dar resposta a uma antiga e legítima reivindicação e aspiração da população de Agunchos e Formoselos e da própria vila de Cerva e contribuir para a melhoria das condições de segurança da infraestrutura e fundamentalmente dos seus utilizadores.

GC da Câmara Municipal de Ribeira de Pena