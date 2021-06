Ribeira de Pena: despiste próximo das portagens da A7 fez dois feridos

Um acidente de viação ocorrido por volta das 17h55 deste domingo, na Autoestrada A7, ao quilómetro 92, no sentido Vila Pouca de Aguiar/Guimarães, próximo das portagens de Ribeira de Pena, resultou em dois feridos ligeiros.

Segundo o comandante dos Bombeiros de Vila Pouca de Aguiar, Hugo Silva, “tratou-se de um despiste de um veículo ligeiro, do qual resultou dois feridos ligeiros”.

“Inicialmente, a informação que possuímos era de que havia várias vítimas encarceradas, o que não se verificou quando os meios de socorro chegaram ao local”, acrescentou o responsável pelo comando.

No local estiveram os Bombeiros de Vila Pouca de Aguiar, com nove operacionais, apoiados por três viaturas. As causas do despiste poderão estar relacionadas com o mau tempo que se fazia sentir durante a tarde deste domingo. As autoridades encontram-se a averiguar as causas do acidente.