Ribeira de Pena: Festa da Truta do Rio Beça regressa a Canedo

Está de volta a Festa da Truta do Rio Beça, em Canedo, concelho de Ribeira de Pena.

Nos dias 18 e 19 de março todos os caminhos vão dar à freguesia de Canedo, onde a truta do Rio Beça é a grande protagonista da festa.

A abertura oficial terá lugar no dia 18 de março (sábado) às 15 horas e de seguida os visitantes terão oportunidade de degustar as saborosas trutas.

No dia 19 (domingo) o dia começa com a Caminhada da “Rota da Truta do Rio Beça” e à tarde haverá missa em honra de S. José. No final da celebração haverá procissão acompanhada pelos bombos “Rufas de Balteiro”.

A VII Festa da Truta do Rio Beça é organizada pelos EHATB, pelo Município de Ribeira de Pena, pela Junta de Freguesia de Canedo e pela Associação de Caça e Pesca do Lezenho.