Ribeira de Pena: gala homenageou mérito de cervenses

A Zona de Lazer das Meadas recebeu mais uma Gala Honoris, no dia 26 de julho, em Cerva, organizada pela Junta de Freguesia de Cerva e Limões.

Esta Gala teve como objetivo reconhecer o mérito e o percurso dos Cervenses que se destacam e prestigiam o nome da freguesia e do concelho e que constituem motivo de orgulho e de inspiração.

Na edição deste ano foram homenageados 26 os alunos do ensino básico do Agrupamento de Escolas de Ribeira de Pena com o prémio de mérito escolar e os Amigos de Cerva, que recentemente subiram à 2ª divisão Nacional de Futsal.

Estiveram presentes na cerimónia o Vice-Presidente da Câmara Municipal, Luís Ferreira, o Presidente da Assembleia, Marcial Rodrigues, a Vereadora Isabel Lourenço, o Presidente da Junta de Freguesia de Cerva e Limões, Fernando Lourenço e o executivo da Junta de Freguesia de Cerva e Limões. O Vice-Presidente, Luís Ferreira, referiu que é de extrema importância reconhecer o esforço e os resultados dos alunos e de toda a comunidade escolar e frisou o seu profundo reconhecimento pelo notável trabalho e dedicação dos Amigos de Cerva que se destacaram em mais uma época desportiva e cujo reconhecimento merece ser distinguido publicamente face ao trabalho louvável que desenvolvem.