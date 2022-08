Ribeira de Pena: inauguração e bênção da Casa Mortuária em Seirós

A Casa Mortuária de Seirós, na Freguesia de Canedo, foi inaugurada no dia da padroeira Santa Bárbara.

A sessão de inauguração contou com a intervenção do Vice-Presidente da Câmara Municipal de Ribeira de Pena, Luís Ferreira, do Presidente do Conselho Diretivo dos Baldios de Seirós, Luís Duarte e do Presidente da Junta de Freguesia de Canedo, Márcio Marcelino.

No seu discurso, o Vice-presidente Luís Ferreira destacou o trabalho realizado neste espaço e referiu que “esta era uma obra há muito ambicionada pela população e que só foi possível concretizar graças ao empenho e determinação do Conselho Diretivo dos Baldios de Seirós, que soube unir esforços e criar condições em torno deste grande objetivo”.

Por seu lado, Luís Duarte, Presidente do Conselho Diretivo dos Baldios de Seirós, destacou a colaboração do Município de Ribeira de Pena, não deixando de evidenciar o apoio de todos os que estiveram envolvidos na realização desta obra mais do que necessária para dar alguma dignidade, quer aos que partem.

Márcio Marcelino, Presidente da Junta de Canedo, referiu que estas obras são muito importantes para a nossa população e para a freguesia pois há algum tempo manifestava este desejo que agora se concretiza, com o apoio da Câmara Municipal.

A obra, que resultou de uma parceria entre o Município de Ribeira de Pena e o Conselho Diretivo dos Baldios de Seirós, vem dar resposta à necessidade de criação de um espaço digno para que as famílias possam fazer o luto dos seus entes queridos.