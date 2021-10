Ribeira de Pena: inauguradas novas instalações da Unidade de Emergência de Proteção e Socorro

O Município de Ribeira de Pena inaugurou, dia 14 de setembro, as instalações da Unidade de Emergência de Proteção e Socorro (UEPS). A inauguração contou com a presença do Presidente da Câmara Municipal, João Noronha, o Presidente da Assembleia Municipal, António Rodrigues, o Vice Presidente, Luís Ferreira, o Comandante do Comando Territorial da GNR de Vila Real, o Tenente – Coronel, João Brito, o 2º Comandante da Unidade de Emergência de Proteção e Socorro da GNR, Tenente-Coronel Vítor Lima, o Comandante Regional de Emergência e Proteção Civil, Tenente-Coronel Carlos Alves, bem como o Comandante dos Bombeiros Voluntários de Ribeira de Pena, António José e o Comandante dos Bombeiros Voluntários de Cerva, Artur Mota, e os Presidentes das Juntas de Freguesia.

A cerimónia teve início com o descerrar a Placa de Inauguração do Quartel seguida de uma visita às instalações.

A intervenção da Unidade de Emergência de Proteção e Socorro (UEPS) foi de extrema importância e necessidade, pois o edifício existente encontrava-se em elevado estado de deterioração, motivo que levou o executivo municipal, liderado por João Noronha, a intervencionar o espaço.